Hakkari’de maden ocağında feci kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Agit Ayaş, çalışma sırasında kamyonun altında kaldı.Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayaş, ekiplerin çalışması sonucu kamyonun altından çıkarılarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Agit Ayaş'ın yakınları hastaneye akın etti.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.