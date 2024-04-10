Hakkari’de sağanak yağış sele dönüştü

Aşağı Kıran Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Kanat isimli vatandaş, "Evim dere yatağına sıfır. 2 gündür aralıksız devam ediyor, yağışlardan dolayı dere tıkandı. Sel suları evime kadar geldi. Tehlike içindeyiz. Bu yağışlar devam ederse evimize zarar verebilir. Yetkililer acilen önlem almalı" diye konuştu.

Sel sularının evine girmemesi için elindeki kürekle suyun yönünü değiştirmeye çalışan Nasır Durmaz ise, kendi imkanlarıyla çalışma başlattıklarını ifade ederek yetkililerden önlem alınması çağrısında bulundu.