Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de sınır kapılarında yeni dönem: Yaka kamerası uygulaması başlatıldı
Giriş Tarihi: 11.05.2026 21:21

Hakkari'de sınır kapılarında yeni dönem: Yaka kamerası uygulaması başlatıldı

Hakkari'de sınır kapılarında görevli İl Emniyet Müdürlüğü personeli, yaka kamerası kullanımına başladı. Ülkede ilk kez kentte hayata geçirilen uygulama kapsamında ses ve görüntü kaydı yapabilen, yüz tanıma özelliğine sahip yaka kamerasıyla personelin görev güvenliğinin artırılması, vatandaşlarla yürütülen işlemlerin daha şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir şekilde kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Hakkari’de sınır kapılarında yeni dönem: Yaka kamerası uygulaması başlatıldı
  • ABONE OL

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte daha önce trafik birimlerinde uygulanan yaka kamerası sistemi, farklı hizmet alanlarında da kullanıma sunuldu.

Ülkede ilk kez kentte hayata geçirilen uygulama kapsamında Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı, Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı ve Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda görev yapan personel, yaka kamerası kullanımına geçti.

Ses ve görüntü kaydı yapabilen, yüz tanıma özelliğine sahip yaka kamerası uygulamasıyla personelin görev güvenliğinin artırılması, vatandaşlarla yürütülen işlemlerin daha şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir şekilde kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#HAKKARİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari'de sınır kapılarında yeni dönem: Yaka kamerası uygulaması başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA