Hakkari’de suç örgütlerine operasyon: 15 şüpheli yakalandı!

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

KURYELER ARACILIĞIYLA UYUŞTURUCU SEVKİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda organize faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi. Çalışmalarda, şüphelilerin uyuşturucu sevkini kuryeler aracılığıyla yaptığı, havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı personelden yardım aldıkları belirlendi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ve 4 kilogram eroin ele geçirildi.