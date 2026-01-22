Hakkari’de uyuşturucuya yönelik operasyon: 860 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalara istinaden, "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti" suçunun ortaya çıkarılması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi maksadıyla, Yüksekova kırsalında operasyon düzenlendi. düzenlenen operasyonda 860 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda 771 kg Skunk, 10.5 kg Eroin, 78.5 kg Metamfetamin olmak üzere toplam 860 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

"UYUŞTURUCU KÜRESEL BİR GÜVENLİK MESELESİDİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir; bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir. Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir. Emeği geçenleri tebrik ederim" açıklamalarında bulundu.