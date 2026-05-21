Haberler Yaşam Haberleri Hakkari’de zincirleme felaket! 11 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı: Araçlar birbirine girdi!
Giriş Tarihi: 21.05.2026 09:12 Son Güncelleme: 21.05.2026 09:13

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza panik yarattı. Araçların birbirine girdiği olayda 11 kişi yaralandı. Kavşakta seyir halindeki araçların çarpışma anı ve şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

İpekyolu Caddesi üzerindeki Havalimanı Kavşağı'nda plakaları ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen araçların karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, kavşakta seyir halinde olan araçların çarpışma anı ve çarpmanın şiddetiyle savrulma anları yer alıyor.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Dün gerçekleşen kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 11 kişi, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

