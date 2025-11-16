Hakkari’de araç Zap Suyu’na yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, Hakkari–Van karayolunun Sere Solan mevkiinde meydana geldi. Kar yağışı sonrası dağ yamacından koparak yola savrulan kayaları fark eden sürücü, aracı son anda manevra yaparak kurtarmak istedi. Ancak kaygan zemin nedeniyle araç kontrolden çıkarak sarp araziden aşağıya sürüklendi ve Zap Suyu'na yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişi suyun ortasında yaralı halde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.
Zorlu hava şartlarına rağmen vinç, mikser pompa aracı ve Doğa Sporcusu Rampe ekibinin desteğiyle yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, yoğun çabalar sonucunda yaralıları sudan çıkarmayı başardı.