Haberler Yaşam Haberleri Hakkari’de araç Zap Suyu'na yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.11.2025 18:50

Hakkari’de araç Zap Suyu'na yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti

Hakkari’de yoğun kar yağışının ardından dağdan kopan kaya parçalarından kaçmaya çalışan bir araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu’na düştü. Kazada yaralı olarak sudan çıkarılan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ Yaşam
Hakkari’de araç Zap Suyu’na yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, Hakkari–Van karayolunun Sere Solan mevkiinde meydana geldi. Kar yağışı sonrası dağ yamacından koparak yola savrulan kayaları fark eden sürücü, aracı son anda manevra yaparak kurtarmak istedi. Ancak kaygan zemin nedeniyle araç kontrolden çıkarak sarp araziden aşağıya sürüklendi ve Zap Suyu'na yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişi suyun ortasında yaralı halde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Zorlu hava şartlarına rağmen vinç, mikser pompa aracı ve Doğa Sporcusu Rampe ekibinin desteğiyle yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, yoğun çabalar sonucunda yaralıları sudan çıkarmayı başardı.

Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sıtkı Dayan ile Macit Dayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari’de araç Zap Suyu'na yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz