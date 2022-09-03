Hakkârili öğrencilerden İstanbul turu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının Türkiye'yi gezmek isteyen 18-25 yaş öğrenciler tarafından önceden rezervasyon yaptırarak yaz ayları boyunca ücretsiz kullanabileceklerini açıklamasının ardından bu durumu değerlendiren Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önemli bir çalışmaya imza atarak "Gönül Köprüsü" kurmak amacıyla Hakkâri'den 21 kız öğrenciyi Kocaeli'ye davet etti.

TARİHİ MEKANLARI GEZDİLER

31 Ağustos'ta Kocaeli'ye gelen öğrenciler Dilovası'nda bulunan KYK yurdunda konakladı.1 Eylül'de Kocaeli'yi gezen öğrencilerin ikinci adresi İstanbul oldu. Aralarında daha önce İstanbul'u hiç görmeyen öğrencilerin de bulunduğu 21 genç kız gönüllerince İstanbul'u gezdi. Cuma sabahı Dilovası'nda kaldıkları KYK yurdundan İstanbul'a gelen öğrenciler, Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Fatih camilerini ziyaret etti. Topkapı Sarayı'nı gezen öğrenciler Osmanlı tarihine ışık tutan yerleri görme imkânı buldu.

BOĞAZ TURU HEYECANI

İlk defa İstanbul'a gelen öğrenciler gezinin öğleden sonraki kısmında Üsküdar Belediyesi'ne ait Valide Sultan Gemisi ile boğaz turu yaptı. Gençlerin boğaz turu heyecanına Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile Dilovası İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu da ortak oldu. Üsküdar'dan gemiyle hareket eden gençler, İstanbul Boğazı çevresinde bulunan tarihi yapıları yakından gördü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Rumeli Hisarı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yakından gören gençlerin gezisi yaklaşık 2.5 saat sürdü.

BOL BOL HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Gezi boyunda boğaz turunun keyfini çıkaran gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Unutulmaz programa imza atan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gençlerle birlikte martılara simit attı.

"HEMEN HAREKETE GEÇTİK"

Programla ilgili konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ortaklaşa bu projeyi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız KYK yurtlarıyla ilgili, Türkiye'nin herhangi bir ilinden başka bir iline tüm kardeşlerimiz rezervasyon yapmak suretiyle ücretsiz konaklayabilir o bölgeyi gezebilir diye açıklama yapmıştı. Biz de hemen uygulamak için hareket geçtik. İlgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü ile irtibata geçtikte sonra bu projeyi Dilovası'nda gerçekleştirdik. Öğrencilerimizi mutlu şehir Kocaeli'de ağırlıyoruz. Dün Kocaeli'yi gezdik. Bugün İstanbul'dayız. Ayasofya'yı gezdik. Topkapı Sarayı'nı gezdik. Şuanda Valide Sultan Gemisi ile boğazı geziyoruz. Sonra da Bursa bölgemizi gezdireceğiz" dedi.

"ONLARIN MUTLULUĞU PARAYLA ÖLÇÜLMEZ"

Projeye katılan öğrencilerin mutluluğunun parayla ölçülemeyeceğini ifade edeb Başkan Şayir, "Bir bütün kardeşlik çerçevesinde Türkiye'nin her ili ve her karesinde herkesin kardeş olduğunu bir bütün olduğunu tüm yüreklerimizin vatanımız, bayrağımız için attığını göstermek amacıyla bir aradayız. Mutluyuz. Onlar da çok mutlu. Öğrencilerimizin yüzde 90'ı ilk defa vapura biniyor. Bu kardeşlerimizi burada ağırlamaktan o kadar mutluyuz ki onların yüzündeki tebessüm bize yaşadığımız tüm sıkıntıları unutturdu. Onların mutluluğu para ile ölçülmez. O kadar heyecanlıyım ki şuana kadar yaptığımız en güzel projeydi. Bir sürü iş yaptık, 5'ye yakın esere imza attık. Ama şuanda bu projelerin en kralı diye düşünüyorum. Tamamen gönüllere dokunan bir proje. Tamamen kardeşlik duygularına hitap eden bir proje" açıklamasında bulundu.

"İSTANBUL ÇOK ETKİLEYİCİ BİR ŞEHİR"

İstanbul'a ilk defa gelen Sümeyra Konür, "İlk defa İstanbul'a geldiğim için çok heyecanlıyım. Aklıma ilk gelen yerler müzeler ve anıtlar oldu. Bugün Ayasofya'ya gittik. Topkapı Sarayı'na gittik. Topkapı Sarayı çok hoşuma gitti. İstanbul tarihiyle coşkusuyla çok etkileyici ve muhteşem bir şehir. Gezilecek yerler listem var. Şimdi gidince onlardan birkaç tanesine çizik atmış olacağım. Gençler ve büyükler tarihe sahip çıkmalıyız" dedi.

"İSTANBUL'UN EŞSİZ GÜZELLİKLERİNİ GÖRDÜM"

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinden etkinliğe katılan Esma Keskin, "Daha önce İstanbul'a gelmemiştim, geldiğim için çok mutluyum. Ayasofya Cami'sini ziyaret etti. Çok merak ediyordum. Hakkâri Yüksekova'dan uçakla buraya geldik. Bu benim için heyecan vericiydi. Çok mutluyum. İstanbul çok kalabalık bir şehir başta biraz sıkıcı buldum. Boğaz turuna katılınca İstanbul'un eşsiz güzelliklerini gördüm, çok beğendim" diye konuştu.

İstanbul gezisinin ardından Dilovası'na dönen öğrenciler, Bursa'nın tarihi ve turistlik yerlerini gördükten sonra Pazar Günü Hakkâri'ye dönecek.