Olay, 13 Ekim 2024 tarihinde Ece Mahallesi Acemler Sokak'ta yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli öğretmen Vahdet Olcayto ile bir süredir kedi besleme yüzünden husumetli olduğu, kendisi gibi hayvansever olan komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, Olcayto, üzerindeki tabancasını çekip ateş etti. Yasin Yıldırım göğsünden, babası N.Y. ise ayaklarından yaralandı. Baba-oğul ihbar üzerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CEZAEVİNDE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Olay sonrası gözaltına alınan Vahdet Olcayto, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Olcayto, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 3 aydır Elazığ'da hapishanede bulunan Olcayto, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Katil zanlısının cenazesi defnedilmek üzere Sivas'a getirildi. Olcayto için Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Ay Yıldız caminde cenaze namazı kılındı. Olcayto'nun yakınlarının katıldığı cenaze namazına olayda hayatını kaybeden Yasin Yıldırım'ın yakınları da geldi.

KATİLE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Cenaze namazı öncesi imamın helallik istediği sırada taraftan yüksek bir sesle bağıran Yıldırım'ın yakınları," Hocam ben hakkımı helal etmiyorum. Katil Vahdet Olcayto'ya hakkımı helal etmiyorum. Abimin katiline hakkımı helal etmiyorum. Dilerim mahşer gününde kıyamet kopana kadar mezarının içinde kabir azabıyla Allah'a hesap veremesin. Kayın validemin gözünden akan yaşlar her gün azabı olsun" diyerek tepkisini dile getirdi.