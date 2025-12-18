Hal saha maçında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde restoran işletmeciliği yapan 50 yaşındaki Hikmet Murat Korkut, Küdür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoranın işletmecisi olan Hikmet Murat Korkut, dün akşam saatlerinde halı saha maçının ardından evine döndü. Evli ve iki çocuk babası olan Korkut'un, evinde rahatsızlanarak kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İhbar üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Korkut kurtarılamadı. Acı haber, ailesi başta olmak üzere dostları ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Hikmet Murat Korkut'un cenazesi, 18 Aralık'ta öğle namazının ardından Yalıkavak Yemiș Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yemiș Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, Korkut'un yaklaşık 10 gün önce de kalp krizi geçirdiği bilgisine ulaşıldı.