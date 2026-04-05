Annesi Koronavirüsten ölen küçük kızın yeni ailesi oldular

Giriş Tarihi: 5.04.2026 16:18

Konya’da yaşayan emekli hemşire Döne Göktürk (61), kardeşinin 4,5 yaşındaki serabral palsi hastası kızı Aysel’i mahkeme kararıyla evlat edindi. Annesi Kovid-19 döneminde hayatını kaybeden Aysel’e yıllardır kendi evladı gibi bakan Göktürk, artık resmi olarak küçük kızın annesi oldu. Aysel’e yeni kimlik çıkartıp, adını Bengü Betigül koyduklarını belirten Döne Göktürk, “2 evladımız vardı. Betigül ile birlikte artık 3 evladımız oldu. Allah’ımıza şükürler olsun artık resmi olarak bizim evladımız. Halasıydım artık annesiyim. Çok mutluyuz” dedi.

TOLGA YANIK
Mersin'de yaşayan Aysel ve Ramazan Reyhanlı çifti, 4. çocuklarını kucaklarına almak için beklerken, genç anne Kovid-19'a yakalandı. Hastaneye kaldırılan Aysel Reyhanlı'nın durumu ağırlaşınca entübe edildi. Doktorlar bebeğin de hayatının tehlikeye gireceğini belirtip, anneyi sezaryene aldı. Küçük kız bebek 12 Aralık 2021'de gözlerini dünyaya açtı. Ancak anne Aysel Reyhanlı kızı gibi şanslı olmadı. Reyhanlı, henüz 33 yaşındayken doğumdan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

'HALASIYDI ANNESİ OLDU'

Konya'da yaşayan emekli hemşire hala Döne Göktürk (61), emekli öğretmen eşi Hacı Kadir Göktürk (71) ile birlikte hemen Mersin'e gitti. 3 kız ve 1 erkek çocuğu ile baş başa kalan kardeşi Ramazan'a destek olan Göktürk, kardeşinin bakamayacak durumda olması nedeniyle annesinin adının verildiği küçük Aysel'i de alıp Konya'ya döndü. Minik Aysel'e henüz 9 aylıkken Serebral Palsi teşhisi konuldu. Yürüyebilen ancak konuşmakta zorlanan minik Aysel tedavisi ile yakından ilgilenen Göktürk çifti Aysel'i evlat edinmek için dava açtı. Yapılan incelemeler sonrası Göktürk çifti mahkeme kararıyla Aysel'i evlat edindiler. Nüfusa yeni kimliğiyle Bengü Betigül Göktürk olarak kaydedilen minik çocuk yeni yuvasında oldukça mutlu. Döne Göktürk, "2 evladımız vardı. Betigül ile birlikte artık 3 evladımız oldu. Allah'ımıza şükürler olsun artık resmi olarak bizim evladımız. Halasıydım artık annesiyim. Çok mutluyuz" dedi.


