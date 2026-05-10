‘Halasıydım annesi oldum’

6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinin enkazında iki kızını kaybeden 8 çocuk annesi Hataylı Meral Özbek (49), depremde annesini, babasını, ağabeyini ve küçük kardeşini kaybeden, 96 saat sonra kurtarıldığı enkazda sol kolunu bırakan ve protez takılan yeğeni Asya Dönmez'e (11) koruyucu anne oldu. İki kızını, kendi doğum gününde toprağa veren Özbek, "Asya'nın halasıydım, şimdi annesi oldum. O bana, ben ona hayat verdim. Annesinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyorum. Evlatlarımdan farkı yok. 7'nci çocuğum" dedi.