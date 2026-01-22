Haldun Dormen vefat etti

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Dormen, bir süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından duyurdu. Ömer Dormen sosyal medya paylaşımında, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

DEVLET SANATÇISI UNVANI ALDI

Türkiye'de tiyatro ve müzikalin önemli temsilcilerinden biri olarak Türk tiyatrosuna damga vuran sanatçı 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi. Güldürü türünde uzmanlaşmış bir tiyatro yönetmeni olan Dormen, 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk Batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti. 1980'li yıllarda Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti. Usta sanatçı ayrıca "Sürç-ü Lisan Ettikse", "Antrakt" ve "İkinci Perde" kitapları ile hatıralarını gelecek nesillerle paylaştı. Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutladı. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, birçok önemli festivalde de onur ödüllerine layık görülmüştü.

BAKANLIKTAN TAZİYE

SANAT dünyasını yasa boğan vefat haberleri üzerine sevenleri Dormen için taziye mesajları yayınladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da usta sanatçı için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türk tiyatrosuna yön veren, sahne sanatlarımızın gelişiminde unutulmaz katkılar sunan Haldun Dormen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetiştirdiği kuşaklarla ve eserleriyle daima yaşayacak. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.