Halfeti’deki cinayette 2 şüpheli tutuklandı

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Argaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa S. ve Mehmet S. ile mahallede yaşayan Mehmet Arslan arasında hayvan satışı nedeniyle alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Taraflar arasında telefon üzerinden başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü.

Tartışmanın ardından Mustafa S. ve Mehmet S., Mehmet Arslan'ın Argaç Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Burada çıkan olayda şüpheliler, yanlarında bulundurdukları av tüfeğiyle Mehmet Arslan'a ateş etti. ağır yaralanan Arslan, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Arslan, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan mehmet Arslan hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Olay sonrası harekete geçen Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Mustafa S. ve Mehmet S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler daha sonra Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza evine konuldu.

