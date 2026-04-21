Halı çırpması meselesi yüzünden öldürülen yaşlı çift toprağa verildi

Afyonkarahisar'da komşular arasında yaşanan gürültü tartışması, geri dönüşü olmayan bir trajediye dönüştü. İddiaya göre, halı çırpma nedeniyle çıkan ve kısa sürede büyüyen tartışma, silahların kullanıldığı kanlı bir olaya sahne oldu. Olayda yaşlı çift Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur, komşuları tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Erhan İ. ve Nursel İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlı çiftin, adliye girişinde gazetecilerin yönelttiği "cinayeti neden işlediniz?" sorusuna herhangi bir yanıt vermemesi dikkat çekti.

BODUR ÇİFTİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur için öğle namazına müteakip Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye aile yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Bodur çifti dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından çiftin naaşı Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve ATSO Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelikten de katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.