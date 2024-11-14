Halı saha kalbin tetiği! "Maçtan önce egzersiz şart, enerji içeceğinden uzak durun"

Futbol müsabakaları sosyal hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmakla birlikte genç ve yaşlı kesim halı sahalarda turnuvalar düzenleyerek yaşam stresini atıp birbirleriyle sosyalleşebiliyor. Günümüzde ise maalesef halı sahalarda maç esnasında gelen ani kalp krizleri vatandaşlar arasında paniğe neden oluyor. Halı sahada kalp krizi riskine karşı vatandaşları uyaran Kardiyolog Mert Palabıyık, halı sahadaki kalp krizi ölümlerinin nedenlerini ve alınması gereken önlemleri SABAH'a değerlendirdi.

"KONDİSYON EDİLMEMİŞ KALP, ANİ ÖLÜME YOL AÇABİLİR"

Halı sahalarda maça çıkmadan önce ısınma hareketleriyle kondisyon sağlanması gerektiğini vurgulayan Palabıyık, "Halı sahalarda spor sonrası ani ölümler dramatik bir şekilde artış gösterdi. Özellikle 40 yaş altındaki kişilerde kalp krizinden bağımsız bazı ailevi ve genetik kalp rahatsızlıklarına bağlı ani ölümler olabiliyor. Ancak 40 yaş üzerindeki kişilerde ise, ani kalp krizleri, futbol gibi ani antrenmanların yapılması kalp krizini tetiklemektedir. Bunun bazı sebepleri vardır. Öncelikle kondisyon edilmemiş bir kalbin ani spor yapmaya başladığımızda, kalp atış hızında hızlanmanın olması, ani tansiyon yükseklikleri ve kalp damarındaki kasılmaların artmış olması ani kalp krizine sebebiyet verebilir" ifadelerini kullandı.