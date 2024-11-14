Halı saha kalbin tetiği! "Maçtan önce egzersiz şart, enerji içeceğinden uzak durun"

Futbol müsabakaları sosyal hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmakla birlikte genç ve yaşlı kesim halı sahalarda turnuvalar düzenleyerek yaşam stresini atıp birbirleriyle sosyalleşebiliyor. Günümüzde ise maalesef halı sahalarda maç esnasında gelen ani kalp krizleri vatandaşlar arasında paniğe neden oluyor. Halı sahada kalp krizi riskine karşı vatandaşları uyaran Kardiyolog Mert Palabıyık, halı sahadaki kalp krizi ölümlerinin nedenlerini ve alınması gereken önlemleri SABAH'a değerlendirdi.
"KONDİSYON EDİLMEMİŞ KALP, ANİ ÖLÜME YOL AÇABİLİR"
Halı sahalarda maça çıkmadan önce ısınma hareketleriyle kondisyon sağlanması gerektiğini vurgulayan Palabıyık, "Halı sahalarda spor sonrası ani ölümler dramatik bir şekilde artış gösterdi. Özellikle 40 yaş altındaki kişilerde kalp krizinden bağımsız bazı ailevi ve genetik kalp rahatsızlıklarına bağlı ani ölümler olabiliyor. Ancak 40 yaş üzerindeki kişilerde ise, ani kalp krizleri, futbol gibi ani antrenmanların yapılması kalp krizini tetiklemektedir. Bunun bazı sebepleri vardır. Öncelikle kondisyon edilmemiş bir kalbin ani spor yapmaya başladığımızda, kalp atış hızında hızlanmanın olması, ani tansiyon yükseklikleri ve kalp damarındaki kasılmaların artmış olması ani kalp krizine sebebiyet verebilir" ifadelerini kullandı.
"GENÇ YAŞTAKİ KALP KRİZLERİNDE GENETİK FAKTÖRLER ETKİLİ"
Halı sahadaki müsabakalarda gençlerin kalp krizi geçirme sebebini genetik faktörlere bağlayan Palabıyık, "Genç yaşta spor yapanlar özellikle uzak akrabalar dahil geçmişinde ani ölüm öyküsü varsa kesinlikle bir kalp uzmanına görülmeli. Hangi sporu yapacaksak kalp-damar sağlığı açısından çok detaylı bir kardiyolojik muayeneden geçmek oldukça faydalıdır. Klasik kontrollerde baktığımız elektrokardiyografi yani EKG dediğimiz test, rutin olarak yeterli olmayabilir. Ağır spor yapacağımız durumlarda yaş grubuna göre en azından EKG gibi veya daha ileri testler gerekli hallerde uzman doktor gözetiminde planlanabilir. Ağır egzersizler yapmadan önce yaklaşık 1-2 aylık süreçte yavaş egzersizlerle vücudumuzun ve kalbimizin kondisyonunu arttırarak spor yapmamız olası kalp krizi riskini olabildiğince azaltacaktır. Böyle bir öykü olmasa bile çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi şikayetlerde uzman doktor muayenesi sonrası spor yapılmalı. Bir anda yapılan tempolu spor çok uygun değil. Özellikle grip ve nezle geçirdiğimiz durumlarda sıvı kaybını ihmal etmemeliyiz. Spordan önce aşırı enerji verebilecek enerji içecekleri de içilmemeli ve aşırı yağlı yemek yedikten sonra hemen spor yapılmamalı. Daha önce kalp krizi ve inme gibi rahatsızlık geçirenlere de ağır spor yapmalarını tavsiye etmiyoruz" şeklinde konuştu.
HALI SAHADA GELEN ECELLER
22 Mart: Gümüşhane'de, halı saha maçında kalp krizi geçiren 3 çocuk babası İbrahim Sağırkaya (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
24 Mayıs: İstanbul Esenler'de 2 çocuk babası 46 yaşındaki Hikmet Yüce, gece saatlerinde halı saha maçında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti
5 Temmuz: Çorum'un Sungurlu ilçesinde 30 yaşındaki Sinan Tür, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
19 Eylül: Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Serdar Aydın (46), arkadaşlarıyla birlikte gittiği halı saha maçı sonrası evinde fenalaştıktan sonra hayatını kaybetmişti.
19 Ekim: Bursa'da 27 yaşında bir genç halı saha maçı sırasında geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetmişti.
29 Ekim: Isparta'da 52 yaşındaki Avukat Mustafa Serkan Demirekin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.