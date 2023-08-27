Halı saha maçında kavga: Arkadaşını başından vurdu!

Kanlı olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1245 Sokak üzerinde bulunan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle halı saha maçı yapan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Maçın bitmesiyle birlikte soyunma odalarına taşan tartışmada karşı gruptan bir bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu, Mücahit C. başına, Batuhan Y. B. İsimli şahıs ise baldırına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anında soyunma odasında bulunan Ahmet H. Y. İsimli şahıs ise olay nedeniyle şoka girdi ve dili tutuldu. ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.