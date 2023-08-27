Halı saha maçında kavga: Arkadaşını başından vurdu!

Polis ekipleri halı saha çevresinde geniş güvelik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına isabet eden kurşunla yaralanan Mücahit C. Yoğun bakıma alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenilirken baldırına isabet kurşun isabet eden Batuhan Y. B.'nin ise durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay anında şoka giren Ahmet H. Y. İsimli şahısın ise dilinin tutulduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, halı saha ve soyunma odasında incelemelerde bulunurken olay sonrası kaçan saldırganları polis ekiplerinin kameralardan tespit ettiği ve ara çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Görüntülerde, soyunma odalarının olduğu koridorda bir grubun soyunma odasının kapısında tartışma yaşadığı ve bir kişinin silahla soyunma odasının içine ateş açtığı görülüyor.
Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.