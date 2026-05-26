Halı sahada dehşete düşüren olay! Pas verip yere yığıldı: Kahreden son anları kamerada!

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, 24 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte top oynamak için halı sahaya gitti.
PAS VERİP ANİDEN YERE YIĞILDI
Halı sahada futbol oynayan Kaplankıran, arkadaşına pas verdikten sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Kaplankıran'ı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaplankıran hayatını kaybetti.