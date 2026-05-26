Haberler Yaşam Haberleri Halı sahada dehşete düşüren olay! Pas verip yere yığıldı: Kahreden son anları kamerada!
Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:22 Son Güncelleme: 26.05.2026 10:23

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 42 yaşındaki Osman Kaplankıran futbol oynadığı sırada yere yığıldı. Durumu gören arkadaşları yardıma koşup ambulans çağırdı ama tüm müdahalelere rağmen Kaplankıran kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan talihsiz adamın son anları ise kameraya yansıdı. İşte detaylar…

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, 24 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte top oynamak için halı sahaya gitti.

Halı sahada futbol oynayan Kaplankıran, arkadaşına pas verdikten sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Kaplankıran'ın yere yığıldığını gören arkadaşları, bir süre anlam veremedikten sonra yerden kalkmadığını görünce yardıma koştular. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Kaplankıran'ı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaplankıran hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek vefat eden Kaplankıran'ın yere yığılarak hayatını kaybettiği anlar ise anbean kameraya yansıdı.

