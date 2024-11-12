Halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Üzüntü veren olay Muratpaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşları ile halı sahada maç yapan Mehmet İhsan A. bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu gören arkadaşları hemen yanına koştu. Ne olduğunu anlamaya alıştı. Mehmet İhsan A.'nın nefes alıp vermekte zorlandığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbarın andından halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Tam donanımlı ambulans ile olay yerine gelen doktor Mehmet İhsan A.'ya müdahale etti. Ardından sedyeye konarak ambulanssa alındı. Kalp masaj yapılarak en yakın hastaneye götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Mehmet İhsan A. Antalya'da toprağa verildi. Olay anı ise halı sahadaki güvenlik kamerasına yansıdı.