Haberler Yaşam Haberleri Halı sahada maç esnasında kalp krizi geçirdi! Öğretmen Sait Sarıkaya hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:57

Halı sahada maç esnasında kalp krizi geçirdi! Öğretmen Sait Sarıkaya hayatını kaybetti!

Aksaray'da halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen 51 yaşındaki Sait Sarıkaya, hayatını kaybetti.

Halı sahada maç esnasında kalp krizi geçirdi! Öğretmen Sait Sarıkaya hayatını kaybetti!

Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Öğretmeni Mehmet Sait Sarıkaya, dün saat 20.30 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaptığı sırada aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarıkaya'nın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Sarıkaya'nın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi.

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Halı sahada maç esnasında kalp krizi geçirdi! Öğretmen Sait Sarıkaya hayatını kaybetti!
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