Haliç Metro Durağı Nerede? Haliç Metro Durağından Balat’a Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Geçiyor?

Türkiye'den en popüler iller arasında yer alan İstanbul, aynı zamanda bir göç merkezidir. Yoğun bir nüfusa sahip bu metropol şehirde en büyük problem ulaşımdır. Özellikle dakik olmak isteyenler için şehir içi trafik belli başlı sorunlar da yaratmıştır. Bu durumda ulaşım için metro gibi farklı araçları da tercih etmek mümkün. Ulaşılacak yere daha kısa sürede varmak için metro güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Çok sayıda durağı olan ve pek çok yerde istasyonu bulunan metro hattı ile ulaşım oldukça rahattır. Metro durakları arasında yer alan Haliç Metro durağı nerede sorusu sıklıkla gündeme düşmüştür. Bu durağa dair merak edilen bilgiler yazımızın devamında sizlerle.

Haliç Metro Durağı Nerede?

İstanbul'da daha rahat bir ulaşım için en çok tercih edilen araçlardan birisi de Metro'dur. Metro durakları arasında yer alan Haliç Metro durağı ve bu durağın nerede olduğu sorusu sıklıkla merak edilmiştir. Bu istasyon, şehrin Avrupa Yakası'nda kalan ve Çatalca Yarımadası'nın güneydoğu ucunda bulunan Haliç Köprüsü üzerine inşa edilmiştir. Haliç Metro durağı, İstanbul metrosunun M2 Metro Hattı'nda yer alır.

Haliç Metro Durağına Nasıl Gidilir?

İstanbul'da en sık tercih edilen ulaşım araçlarından birisi olan metroda pek çok durak bulunur. Bu duraklardan birisi olan Haliç Metro Durağı, çoğu kişi tarafından merak edilir. Bu durağa ulaşımın nasıl olduğu sorusu bu durumda oldukça önemlidir. Haliç Metro durağına gitmek için pek çok farklı yolu kullanabilirsiniz. Bu durağa gidecek olan otobüs güzergahları arasında, Bakırköy, Ataşehir, İstinye Park, Kağıthane bulunur. Bu durağa ulaşım sağlayan otobüsler ise; 32, 35, 44B, 70FE, 74A, 93, EM1 şeklindedir.

Haliç Metro Durağı Balata Yakın Mı?

Haliç Metro durağı üzerinden ulaşım sağlayacak kişiler, bu istasyonun nerelere yakın olduğunu merak ederler. Bu durumda Haliç Metro durağının Balat'a yakın mı yoksa uzak mı olduğu sorusu sıkça dikkat çeker. Metro istasyonu olan Haliç Metro ile Balat arasındaki mesafe 2 kilometredir. İstasyon ile Balat arası ulaşım süresi de bu durumda 6 dakikadır. Böylelikle her iki bölgenin birbirine ne derece yakın olduğunu söylemek mümkün.