Halıcıoğlu Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Halıcıoğlu Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Beyoğlu konumundaki en çok ziyaret edilen yerlerden Halıcıoğlu, birçok insanın gitmek istediği yerlerden biri olmuştur. Halıcıoğlu metrobüs durağı nerede sorusu da ulaşım açısından merak edilen soruların en başında gelir. Yol tarifi ile nasıl gidildiği, hangi hatların geçtiği de aynı şekilde merak konusudur. Sizin için bu ve bunun gibi soruların yanıtlarını alabileceğiniz metnimizi hemen şimdi okuyabilirsiniz.
Metrobüs, İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti vermek amacıyla İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT tarafından işletilen metrobüs sistemidir. Söğütlüçeşme - Beylikdüzü Sondurak güzergâhında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere toplam 44 istasyondan oluşan sistemde, metrobüs araçları şehrin Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlar. Kesintisiz, tek bir yol üzerinde seferlerin gerçekleştiği sistemde, farklı istasyonlar arasında sefer gerçekleştiren 8 farklı güzergah bulunmaktadır. Halıcıoğlu Metrobüs İstasyonu da İETT tarafından işletilen Metrobüslere hizmet veren ve 8 Eylül 2008'de hizmete giren metrobüs istasyonudur. Metrobüs sistemi, öncülü olan dolmuş sistemini ikame etmektedir. İnşaat çalışmalarına Mayıs 2006'da başlanan sistem, dört farklı etap sonunda günümüzdeki şeklini almıştır.
İstasyon, Beyoğlu'nun Sütlüce Mahallesi ile Halıcıoğlu Mahallesi arasında yer almaktadır.
Halıcıoğlu Metrobüs Durağı için Coğrafi Konum Yer Koordinatları; Enlem: 41° 2' 54¨ N Boylam: 28° 56' 45¨ ,navigasyon cihazınız için Halıcıoğlu Metrobüs Durağı Coğrafi Koordinatları ise ; Enlem: 41.0482 Boylam: 28.9459 şeklindedir. İstanbul Metrobüs durakları listesinde olan tüm hatlar Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'ndan geçer. Halıcıoğlu Metrobüs Durağı haritasına en yakın yer Elif Efendi Çıkmazı'dır. Mesafe arası 343 metre olarak hesaplanmıştır. Yaya olarak da gidilebilir.
Metrobüs Halıcıoğlu Durağı haritasına mesafe olarak en yakın yerler adları:
Sütlüce Parkı
Karaağaç Caddesi
Haliç Kongre Merkezi
Hamam Arkası Sokak
Sütlüce Park İçi Yolu
Damar Sokak
Halıcıoğlu Metrobüs Durağı İstanbul Metrobüs durakları listesindedir. Metrobüs durakları listesinde Beylikdüzü yönünden 32., Söğütlüçeşme yönünden 14. durak olup duraktan farklı bir sürü metrobüs hattı geçmektedir. Bunlar 34 - 34A - 34AS - 34BZ - 34G metrobüs hatlarıdır.
34 Avcılar-Zincirlikuyu
34A Cevizlibağ-Söğütlüçeşme
34AS Avcılar-Söğütlüçeşme
34B Beylikdüzü-Avcılar
34BZ Beylikdüzü-Zincirlikuyu
34C Beylikdüzü-Cevizlibağ
34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme
34T Avcılar- Topkapı
34Z Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme
34U Zincirlikuyu-Uzunçayır
Aşağıdaki toplu taşıma hatlarının da Halıcıoğlu Metrobüs Durağı yakınından geçen güzergahları vardır.
Metro :M1BM2M7
Teleferik:MİNİBÜS: B-37