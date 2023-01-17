Halıcıoğlu Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Halıcıoğlu Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Beyoğlu konumundaki en çok ziyaret edilen yerlerden Halıcıoğlu, birçok insanın gitmek istediği yerlerden biri olmuştur. Halıcıoğlu metrobüs durağı nerede sorusu da ulaşım açısından merak edilen soruların en başında gelir. Yol tarifi ile nasıl gidildiği, hangi hatların geçtiği de aynı şekilde merak konusudur. Sizin için bu ve bunun gibi soruların yanıtlarını alabileceğiniz metnimizi hemen şimdi okuyabilirsiniz.

Halıcıoğlu Metrobüs Durağı Nerede?

Metrobüs, İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti vermek amacıyla İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT tarafından işletilen metrobüs sistemidir. Söğütlüçeşme - Beylikdüzü Sondurak güzergâhında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere toplam 44 istasyondan oluşan sistemde, metrobüs araçları şehrin Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlar. Kesintisiz, tek bir yol üzerinde seferlerin gerçekleştiği sistemde, farklı istasyonlar arasında sefer gerçekleştiren 8 farklı güzergah bulunmaktadır. Halıcıoğlu Metrobüs İstasyonu da İETT tarafından işletilen Metrobüslere hizmet veren ve 8 Eylül 2008'de hizmete giren metrobüs istasyonudur. Metrobüs sistemi, öncülü olan dolmuş sistemini ikame etmektedir. İnşaat çalışmalarına Mayıs 2006'da başlanan sistem, dört farklı etap sonunda günümüzdeki şeklini almıştır.

İstasyon, Beyoğlu'nun Sütlüce Mahallesi ile Halıcıoğlu Mahallesi arasında yer almaktadır.

Yol Tarifi İle Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'na Nasıl Gidilir?

Halıcıoğlu Metrobüs Durağı için Coğrafi Konum Yer Koordinatları; Enlem: 41° 2' 54¨ N Boylam: 28° 56' 45¨ ,navigasyon cihazınız için Halıcıoğlu Metrobüs Durağı Coğrafi Koordinatları ise ; Enlem: 41.0482 Boylam: 28.9459 şeklindedir. İstanbul Metrobüs durakları listesinde olan tüm hatlar Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'ndan geçer. Halıcıoğlu Metrobüs Durağı haritasına en yakın yer Elif Efendi Çıkmazı'dır. Mesafe arası 343 metre olarak hesaplanmıştır. Yaya olarak da gidilebilir.

Metrobüs Halıcıoğlu Durağı haritasına mesafe olarak en yakın yerler adları:

Sütlüce Parkı

Karaağaç Caddesi

Haliç Kongre Merkezi

Hamam Arkası Sokak

Sütlüce Park İçi Yolu

Damar Sokak

Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'ndan Hangi Hatlar Geçiyor?

Halıcıoğlu Metrobüs Durağı İstanbul Metrobüs durakları listesindedir. Metrobüs durakları listesinde Beylikdüzü yönünden 32., Söğütlüçeşme yönünden 14. durak olup duraktan farklı bir sürü metrobüs hattı geçmektedir. Bunlar 34 - 34A - 34AS - 34BZ - 34G metrobüs hatlarıdır.

34 Avcılar-Zincirlikuyu

34A Cevizlibağ-Söğütlüçeşme

34AS Avcılar-Söğütlüçeşme

34B Beylikdüzü-Avcılar

34BZ Beylikdüzü-Zincirlikuyu

34C Beylikdüzü-Cevizlibağ

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme

34T Avcılar- Topkapı

34Z Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme

34U Zincirlikuyu-Uzunçayır

Aşağıdaki toplu taşıma hatlarının da Halıcıoğlu Metrobüs Durağı yakınından geçen güzergahları vardır.

Metro :M1BM2M7

Teleferik:MİNİBÜS: B-37