Haberler Yaşam Haberleri Haliç'te selfie çekerken denize düşen genç kızın üzerinden tekne geçti
Giriş Tarihi: 22.7.2024 10:45 Son Güncelleme: 22.7.2024 11:36

Haliç'te selfie çekerken denize düşen genç kızın üzerinden tekne geçti

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde genç bir kız, cep telefonuyla özçekim yaptığı esnada metrelerce yükseklikten denize düştü. Genç kız denizdeyken seyir halinde olan bir tekne üstünden geçti. Denizden çıkarılan genç kıza kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Haliç’te selfie çekerken denize düşen genç kızın üzerinden tekne geçti

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde önceki gün saat 21.30 sıralarında 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. O esnada genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

SELFİE ÇEKERKEN DENİZE DÜŞTÜ ÜZERİNDEN TEKNE GEÇTİ

Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, teknenin üstüne doğru seyrettiğini görünce çığlık atmaya başladı. Ancak tekne kızın üstünden geçerek yoluna devam etti. Ardından denizdeki baygın kızın yanına gelen başka bir teknedekiler, kızı çıkartarak kalp masajı yaptı.

DÜŞME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Genç kız ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı . Hayati tehlikesi bulunan genç kızın köprüden kaza sonucumu düştüğü yoksa intihar girieşiminde mi bulunduğu çevre kamera kayıtları incelenerek araştırılıyor.

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Haliç'te selfie çekerken denize düşen genç kızın üzerinden tekne geçti
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