Halıdaki yağ lekeleri, özellikle uzun süre beklemişse, çıkarması zor bir sorun gibi görünebilir. Ancak doğru yöntemlerle bu lekeler evde pratik bir şekilde temizlenebilir. Farklı temizlik teknikleri sayesinde halının dokusuna zarar vermeden, lekelerden kurtulmak mümkündür. Evde uygulanan yöntemler, kimyasal katkı maddeleri kullanmadan da etkili sonuçlar sunar. Halıdan yağ lekesi nasıl çıkar, halıdaki beklemiş çıkmayan yağ lekesi nasıl temizlenir soruları ise öne çıkan başlıklardandır.

HALIDAN YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Yemek hazırlarken sıkça kullandığımız yağ, bazen farkında olmadan kıyafete veya halıya sıçrayabilir. İnatçı ve çıkması zor olan yağ lekeleri, özellikle sevdiğiniz giysilerde oluştuğunda can sıkıcı olabilir. Kumaş veya halide bıraktığı iz, hem kötü bir görünüm yaratır hem de temizlik sürecini zorlaştırır. Ancak doğru yöntemlerle bu lekelerden kurtulmak mümkündür.

Hemen müdahale edin

Yağ lekesi taze ise hemen üzerine kağıt havlu veya bez ile hafifçe bastırarak fazla yağı alın.

Ovmayın, çünkü yağ daha derine nüfuz edebilir.

Mısır unu, karbonat veya talk pudrası lekeli bölgeye bolca serpin.

15–20 dakika bekleyin, bu malzemeler yağı emecektir.

Ardından yumuşak bir fırça veya vakumla temizleyin.

Sıvı temizleyici uygulayın

Biraz bulaşık deterjanı ve ılık su karışımı hazırlayın.

Temiz bir bez veya süngerle lekenin üzerine hafifçe sürün.

Leke çıkana kadar nazikçe bastırarak silin.

Durulama ve kurutma

Lekenin bulunduğu bölgeyi temiz suyla silerek deterjan kalıntısını alın.

Halıyı doğrudan güneş ışığında veya iyi havalandırılan bir yerde kurutun

HALIDAKİ BEKLEMİŞ ÇIKMAYAN YAĞ LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Zorlu lekeler için etkili bir çözüm: Beyaz sirke ve suyu eşit oranlarda karıştırın. Hazırladığınız karışımı lekenin üzerine hafifçe uygulayın ve nazikçe tampon hareketlerle lekenin çıkmasını sağlayın. İşlem tamamlandıktan sonra bölgeyi temiz su ile durulayın ve doğal olarak kurumasını bekleyin. Bu yöntem hem lekeyi azaltır hem de yüzeyin zarar görmesini engeller.