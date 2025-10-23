Halil Falyalı suç örgütü davasında sanıkların yargılamasına devam edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen Halil Falyalı'nın kurduğu, eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanığın yarılandığı davaya Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar bazıları be taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Hasan Ay, duruşmadan vareste tutulmak istediğini ifade ederek, beraatini talep etti. Sanık Ahsen Balyemez de "Aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." beyanında bulundu. Sanık Onur Gündüz ise bu davada mağdur olduğunu öne sürerek "Başka bir mail hesabı ve telefon numarası kullanılarak benim adıma banka hesabı açılmış. Benim bir ilgim yok. Bu durumla alakalı suç duyurusunda bulundum. Nasıl oldu bilmiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatları aleyhe olan beyanları kabul etmediklerini, dosyadaki eksik hususların giderilmesini, müvekkillerinin banka hesaplarında bulunan blokelerin kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti. Duruşma savcısı ise eksik hususların giderilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, üzerinde bloke bulunan hesaplara ilişkin ilgili bankalara yazı yazılmasına hükmederek, duruşmayı 21 Nisan 2026'ya erteledi.