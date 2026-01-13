Haberler Yaşam Haberleri Haliliye'de feci kaza! Sürücü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 13.01.2026 12:33

Haliliye'de feci kaza! Sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin tırın altına girmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, sürücünün kontrolünden çıkarak, İsa Aslan yönetimindeki motosiklete çarptı. Yaşanan feci kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede motosiklet sürücüsü İsa Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

