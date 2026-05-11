Halime Nuray’ın evlat acısı ilk gün ki gibi taze: ‘İrem olmasa hayata tutunamazdım’

Halime Nuray Bağrıaçık, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlere Hatay'ın Belen ilçesindeki Sarımazı Mahallesindeki evinde yakalandı. Bağrıaçık 3 kızı ile birlikte enkaz altında kaldı. Kızları 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki İnci enkazda can verdi. Halime Nuray 16 saat kızı İrem ise 132 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Annenin sol kolu kızı İrem'in ise sol bacağı kurtarılamadı.

'HAYALLERİMİZ FOTOĞRAFLARDA KALDI'

Anneler Günü'nde acısının ikiye katlandığını söyleyen Halime Nuray, duygularını anlattı. Mutluluklarının sadece fotoğraflarda kaldığını belirten Halime Nuray, "Nereden bilebilirdik ki mutluluklarımızın sadece fotoğraf karelerinde kalacağını. Bir sabah uyanıp, hayallerimizin enkaz altında kalacağını. Tek tesellim onların cennette, en güzel yerde olmaları. Böyle düşününce acılarım hafifliyor. Ama yavrularımı çok özlüyorum. İrem olmaza hayata tutunamazdım. Anneler acı yaşamasın, hep mutlu olsunlar. Dualarım hep bu yönde" dedi.