Halısahada kan donduran anlar! Bir anda yere yığıldı! Göğsüne top çarpınca...

Giriş Tarihi: 27.03.2026 15:48

Kahramanmaraş’ta halı sahada maç yaparken göğsüne futbol topu isabet eden 49 yaşındaki Selahittin Atlı’nın kalbi durdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Atlı, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir halı sahada meydana geldi. Halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan ve kalede duran Selahittin Atlı'nın göğsüne futbol topu isabet etti.

YÜREK DAĞLAYAN SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda arkadaşları, yere yığılan Selahittin Atlı'nın yardımına koştu. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR TOPUN ÇARPMASIYLA GELEN ACI SON

Yapılan kontrollerde durduğu belirlenen Atlı'nın kalbi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Hemen sedyeye alınan Atlı ambulansa taşınırken, bu sırada sağlık görevlisi kalp masajı yapmaya devam etti. Selahittin Atlı, götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz