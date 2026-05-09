Halit Yukay davasında Adli Tıp raporu beklenecek

Marmara Denizi
'nde teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay
'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Erdek
2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, Yukay'ın kesin ölüm sebebinin net bir şekilde belirlenmesi için Adli Tıp Üst Kurulundan otopsi raporu istendi. Mahkeme, tekne sahibi C.T. hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmederken, tutuklama talebini reddederek eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 10 Temmuz 2026 tarihine erteledi. Duruşmaya Yukay'ın eşi, babası ve avukatlar katıldı. Söz alan baba Muhittin Can Yukay, geminin tekneye çarptığının belli olduğunu belirterek şikâyetlerinin sürdüğünü söyledi. Yukay ailesinin avukatı Emine Selma Esen ise sanıkların olay yerini terk ederek yetkililere haber vermediğini ve delilleri karartmaya çalıştığını öne sürerek tutuklu yargılanmasını istedi.