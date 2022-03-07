Halk Oyunları Özellikleri Ve Halk Oyunu Türleri: Yöresel Türk Halk Oyunları Nelerdir?

Anonim değerlere sahip olan halk oyunlarımız, müziğin ritmine uyulması ve kendini tekrar eden hareketlere sahip olması özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Belli bir zamana ait olmamaları ve her zaman oynanabiliyor olmaları da onları zaman derinliğine sahip oyunlar haline getirmiştir. Tarihçesinin çok eskiye dayanıyor olması da halk oyunlarının nesilden nesile aktarılma özelliğinin en büyük göstergesidir.

HALK OYUNLARI NELERDİR?

Halk oyunu sözlük anlamı olarak bakıldığında; halkın kültürel bir üretimi olan, kendine özgü devinimlerle ve genellikle müzik eşliğinde oynana oyun olarak karşımıza çıkmakta. Eğer tanımını öğrendiysek ülkemizdeki halk oyunlarını incelemeye geçebiliriz. İşte ülkemizdeki halk oyunları isimleri ve oynandıkları bölgeler listesi: