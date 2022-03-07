Giriş Tarihi: 7.3.2022 14:39Son Güncelleme: 7.3.2022 14:39
Halk Oyunları Özellikleri Ve Halk Oyunu Türleri: Yöresel Türk Halk Oyunları Nelerdir?
ABONE OL
Ülkemiz geniş bir yüz ölçümüne sahiptir. Özellikle yüz ölçümünün genişliği doğu ile batı arasında ya da kuzey ile güney arasında kültürel farklar olmasına sebebiyet vermiştir. Hem geniş bir kültür yelpazesine sahip olmamız hem de ülkemizin bu kültürel farklılıkları kendi içinde harmanlaması ile halk oyunlarımız hem çok değerli hem de eşsiz bir hale gelmektedir. Her yörenin kendine has bazı özellikleri olması o yörenin şivesine, yemeğine ve müziğine yansımakla kalmaz kendine özel halk oyunları ile de ön plana çıkar. Üzerinde yaşadığımız harika coğrafyada bulunan halk oyunu türleri nelerdir beraber bakalım.
Anonim değerlere sahip olan halk oyunlarımız, müziğin ritmine uyulması ve kendini tekrar eden hareketlere sahip olması özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Belli bir zamana ait olmamaları ve her zaman oynanabiliyor olmaları da onları zaman derinliğine sahip oyunlar haline getirmiştir. Tarihçesinin çok eskiye dayanıyor olması da halk oyunlarının nesilden nesile aktarılma özelliğinin en büyük göstergesidir.
HALK OYUNLARI NELERDİR?
Halk oyunu sözlük anlamı olarak bakıldığında; halkın kültürel bir üretimi olan, kendine özgü devinimlerle ve genellikle müzik eşliğinde oynana oyun olarak karşımıza çıkmakta. Eğer tanımını öğrendiysek ülkemizdeki halk oyunlarını incelemeye geçebiliriz. İşte ülkemizdeki halk oyunları isimleri ve oynandıkları bölgeler listesi:
HORA: Yöresel halk oyuncuların el ele ve kol kola tutuşarak müzik ritmine göre ritmik bir şekilde oynadıkları halk oyundur. Genel olarak ülkemizin Trakya kesiminde karşımıza çıkar.
ZEYBEK: En çok bilinen halk oyunlarından biridir. Tek kişi ile ya da daire oluşturacak bir kalabalıkta karşılıklı olarak oynanır. Ülkemizin özellikle Ege bölgesi ile eşleşen bir halk oyunudur.
TEKE: Çok duyulan bir halk oyunu türü olmayan teke dağ keçisinin hareketlerinden esinlenilerek ortaya çıkan bir halk oyunudur. Daha çok Akdeniz Bölgesinde oynandığı bilinmektedir.
KAŞIK: Her iki ele ikişer kaşık alınması ile oynana müzik ile ritmik ilerleyen bir halk oyunu türüdür. İç Anadolu bölgesine aittir.
KARŞILAMA: Çok yaygın olarak bilinmese de ülkemizin çok farklı yerlerinde görülen iki kişinin karşılıklı belli bir ritim ile oynamasını ifade eden halk oyunumuzdur. Trakya bölgesinde ve İzmit-Kocaeli bölgesinde görülmektedir
HALAY: Herkesin birbirinin elini tutarak uzun yan yana dizilim oluşturularak oynanan halk oyunudur. Genel olarak Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla görülür.
HORON: Oynayan kişilerin birbirlerine tutunarak oynadığı bir halk oyunudur. Karadeniz bölgesine aittir.
BAR: Halaya benzeyen ama daha ağır bir ritim ile ilerleyen bir oyun türüdür. Erkek barlarının 16 kişiden kadın barlarının 12 kişiden oluşması ile bilinir. Doğu Karadeniz bölgesinde karşılaşılır.