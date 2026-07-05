Halk Üniversitesi milyonları geleceğe hazırladı

Kocaeli'nde "Halk Üniversitesi" olarak anılan KO-MEK, 405 farklı branşta verdiği mesleki, kültürel ve kişisel gelişim eğitimleriyle kuruluşundan bu yana 1 milyon 173 bini aşkın kursiyere ulaştı. 42 kurs merkezinde eğitim faaliyetlerini sürdüren KO-MEK; uzaktan eğitim, istihdama yönelik projeler ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla her yaştan vatandaşa ulaşmaya devam ediyor. Kocaelili vatandaşlar tarafından "Halk Üniversitesi" olarak adlandırılan KO-MEK, 2004-2005 eğitim öğretim yılında 8 kurs merkeziyle başladığı yolculuğunu bugün 12 ilçede faaliyet gösteren 42 kurs merkeziyle sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sürekli gelişen kurslarda; el sanatlarından yabancı dillere, kişisel gelişimden müzik ve gösteri sanatlarına kadar 405 farklı branşta eğitim veriliyor. Kuruluşundan bu yana faaliyetlerini kesintisiz sürdüren KO-MEK, bugüne kadar 405 branşta toplam 1 milyon 173 bin 497 vatandaşa eğitim hizmeti sundu. Mesleki gelişimin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da katkı sağlayan kurslar, kent genelinde yoğun ilgi görüyor. KO-MEK, yaygın eğitim anlayışı doğrultusunda bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerini destekliyor. Eğitimler, vatandaşların mesleki becerilerini geliştirirken sosyal hayata aktif katılımlarını da teşvik ediyor.

405 BRANŞTA EĞİTİM

Büyükşehir tarafından hayata geçirilen KO-MEK Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren dijital eğitim hizmeti sunuyor. Seminer ve Uzaktan Eğitim Programları olmak üzere iki ana başlıkta faaliyet gösteren merkez, bugüne kadar 116 bin 165 kursiyere ulaştı. UZEM kapsamında 29 bin 250 kişi seminerlere katılırken, 86 bin 915 kişi çevrim içi eğitim programlarından faydalandı. Böylece toplam 116 bin 165 vatandaş uzaktan eğitim imkânından yararlandı.