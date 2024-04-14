HALKA ARZ TARİHLERİ NİSAN 2024 TAKVİMİ | Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı?

Halka arz takvimi Nisan 2024 yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayında halka arz edilecek şirketler araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 1 şirketin halka arz başvurusunu onayladı. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar ise bu noktada ''Hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?'' sorularını gündeme taşıdı. 15-19 Nisan SPK bültenine göre; Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz edilecek. RGYAS halka arz tarihleri binlerce yatırımcının gündeminde. Peki, hangi şirket ne kadardan arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman? İşte, bu hafta halka arz olacak şirketler hakkında detaylı bilgiler…
HALKA ARZ TAKVİMİ NİSAN 2024: HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?
Halka Arz Nisan 2024 Takvimi içerisinde 1 yeni firma yer buldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan haftalık bültende, bir şirketin halka arz başvurusunun onaylandığı duyuruldu.
Bültende yer alan bilgilere göre; Rönesans Gayrimenkul Yatırım SPK onayı ile halka arz olacak. RGYAS halka arz tarihleri de belli oldu.
RÖNESANS GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ 2024
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. SPK onayı ile halka arz oluyor. Şirket sermayesinin 303 milyon 716 bin 888 TL'den 331 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 27 milyon 283 bin 112 TL paylar ile mevcut ortaklardan Euro Cube Private Limited'in sahip olduğu 6 milyon 74 bin 338 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 33 milyon 357 bin 450 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.
1 TL nominal değerli paylar 135 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirketin talep toplama tarihleri belli oldu. Rönesans GYO 17-18-19 Nisan tarihleri arasında talep toplayacak.
RÖNESANS GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. katılım endeksine uygun değil.
RÖNESANS GAYRİMNEKUL KAÇ LOT VERİR?
Rönesans GYO toplamda 33,357,450 LOT dağıtacak.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (1755 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (1485 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (1350 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 9 Lot (1215 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 8 Lot (1080 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 7 Lot (945 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 6 Lot (810 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (675 TL).
RÖNESANS GAYRİMENKUL NE İŞ YAPAR?
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGY), Rönesans Grubu'nun ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketidir. Holding'in kendi yönettiği projeleri, 1.500.000 m² toplam inşaat alanı ve 740.000 m² toplam kiralanabilir alanı ile hizmet vermektedir.
Rönesans Gayrimenkul'ün mevcut portföyünde, hâlihazırda faaliyette olan 12 alışveriş merkezi, 4 ofis, 1 konut, 1 okul, devam etmekte olan 1 konut projesi ve geliştirmeye müsait 2 arsa olmak üzere toplam 21 gayrimenkul bulunmaktadır.