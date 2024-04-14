HALKA ARZ TARİHLERİ NİSAN 2024 TAKVİMİ | Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı?

RÖNESANS GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ 2024

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. SPK onayı ile halka arz oluyor. Şirket sermayesinin 303 milyon 716 bin 888 TL'den 331 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 27 milyon 283 bin 112 TL paylar ile mevcut ortaklardan Euro Cube Private Limited'in sahip olduğu 6 milyon 74 bin 338 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 33 milyon 357 bin 450 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 135 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirketin talep toplama tarihleri belli oldu. Rönesans GYO 17-18-19 Nisan tarihleri arasında talep toplayacak.