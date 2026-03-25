Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:56 Son Güncelleme: 25.03.2026 11:11

Halka arz vaadiyle dolandırıcılığa 65 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, halka arz vaadiyle yatırım dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 65 şüpheli hakkında Ankara merkezli operasyonda gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; borsa alanında yatırım yaptıkları ve halka arz edilecek şirketler olduğu vaadinde bulunan şüphelilerin, mağdurlardan para topladıkları tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurlara başlangıçta küçük yatırımlardan kazanç sağlandığı izlenimi vererek bir süre ödeme yaptıkları, daha sonra ise yüklü miktarlarda para talep ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu süreçte çok sayıda şirket hesabının kullanıldığı saptandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından dünden itibaren başlatılan operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmaya titizlikle devam edildiği ifade edildi.

