Haberler Yaşam Haberleri Halkbank emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor? Halkbank emekli promosyonu 2022 Eylül ücretleri
Giriş Tarihi: 9.9.2022 15:40

Halkbank emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor? Halkbank emekli promosyonu 2022 Eylül ücretleri

Promosyon rekabeti bankalarda sürmeye devam ediyor. Temmuz zammı sonrası kampanyalar için en çok merak edilen bankalar arasında Halkbank yer alıyor. Halkbank emekli promosyonu için sorgulamalar devam ediyor. Başvuru tarihi uzatılan promosyon kampanyaları eylül 2022 yenilendi. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor? İşte, Halkbank maaş taşıma şartları…

Halkbank emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor? Halkbank emekli promosyonu 2022 Eylül ücretleri

Eylül 2022 emekli promosyon kampanyaları araştırması sürüyor. Halkbank emekli promosyonu da bu güncelleme ile birlikte sorgulanıyor. Maaşını Halkbank'a taşımak isteyen emekliler soruyor: Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Bankaların maaş taşıma şartları ve kampanyalar belli oldu. İşte, 2022 Halkbank emekli promosyonu ödemeleri…

KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI BELLİ OLDU!

Halkbank'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli maaşını Bankamız aracılığıyla alan veya maaşını Bankamıza transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaşını Bankamıza transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının Bankamıza yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir.

MAAŞIMI HALKBANK'A NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı; tüm Halkbank şubelerinden, Bank24 ATM'lerinden, 0850 222 92 62 Halkbank emekli hattından ve Halkbank İnternet Şubesi'nden yapabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI TAŞIMADA PROMOSYON REKABETİ!

Emekli promosyon tutarlarının hızla yükselmesi, milyonlarca emeklinin kafasında birtakım soruları beraberinde getirdi. Eylül ayı ile birlikte yeni kampanyaları duyuran özel bankalar eski müşterilerine de önemli avantajlar sağılıyor.

Emeklilere yapılan enflasyon artışlarıyla birlikte maaşların yükselmesi toplam miktarın 500 milyar lirayı bulmasını sağladı. Bu pastadan pay almak isteyen özel bankalar ise kampanya üstüne kampanya düzenliyor.

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Halkbank emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor? Halkbank emekli promosyonu 2022 Eylül ücretleri
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