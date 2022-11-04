Halkbank’ta 5000 TL’ye kadar emekli promosyon fırsatı! Yeni 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Emekli promosyon kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Kamu bankaları da müşterileri kendi bünyesine çekebilmek için ödeme yapacağı yeni tutarları duyurdu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alan vatandaşlara 5000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı ifade edildi. Başvurular şubelerden, internet şubesinden, mobil uygulamadan, atm üzerinden, SMS ve Müşteri iletişim merkezi aracılığı ile yapılabiliyor. Peki, Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte Halkbank emekli promosyon ödemelerine dair detaylar.