Haberler Yaşam Haberleri Halkbank'ta 5000 TL'ye kadar emekli promosyon fırsatı! Yeni 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 13:30

Halkbank'ta 5000 TL'ye kadar emekli promosyon fırsatı! Yeni 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Halkbank yeni emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Maaşlarını bu bankaya taşıyan vatandaşlara ödeme yapacak olan kurum Kasım ayına ait güncellenmiş kampanya detaylarını resmi site üzerinden paylaştı. Bu kapsamda ise "2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bankalar son dönemde adeta promosyon yarışına girmişti. Bu bankası da 5000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. İşte 2022 Halkbank emekli promosyon ödemelerine ilişkin merak edilen tüm bu detaylar.

Halkbank’ta 5000 TL’ye kadar emekli promosyon fırsatı! Yeni 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Emekli promosyon kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Kamu bankaları da müşterileri kendi bünyesine çekebilmek için ödeme yapacağı yeni tutarları duyurdu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alan vatandaşlara 5000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı ifade edildi. Başvurular şubelerden, internet şubesinden, mobil uygulamadan, atm üzerinden, SMS ve Müşteri iletişim merkezi aracılığı ile yapılabiliyor. Peki, Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte Halkbank emekli promosyon ödemelerine dair detaylar.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ 2022: Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

KİMLER FAYDALANABİLİR?
Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ 2022: Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

NE KADAR PROMOSYON ALACAĞIM?
01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Brüt Maaş Tutarı

Ödenecek Promosyon Tutarı

3.500 TL altı

3.000 TL

3.500 - 7.499 TL

3.500 TL

7.500 - 9.999 TL

4.500 TL

10.000 TL ve üzeri

5.000 TL

Daha önce Bankamızdan promosyon ödemesi almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilerimizin iade etmesi gereken tutar, yeni ödenecek promosyon tutarından mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ 2022: Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ 2022: Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Emekli maaşınıza ilişkin promosyon ödemesi başvurularınızı;

Mobil* ve İnternet Şubemizde Başvurular/Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden,
0850 222 92 62 Emekli Hattı'ndan,
Tüm Halkbank Şubelerimizden
yapabilirsiniz.

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Halkbank'ta 5000 TL'ye kadar emekli promosyon fırsatı! Yeni 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?
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