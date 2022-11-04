Halkbank’ta 5000 TL’ye kadar emekli promosyon fırsatı! Yeni 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Emekli promosyon kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Kamu bankaları da müşterileri kendi bünyesine çekebilmek için ödeme yapacağı yeni tutarları duyurdu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alan vatandaşlara 5000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı ifade edildi. Başvurular şubelerden, internet şubesinden, mobil uygulamadan, atm üzerinden, SMS ve Müşteri iletişim merkezi aracılığı ile yapılabiliyor. Peki, Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte Halkbank emekli promosyon ödemelerine dair detaylar.
KİMLER FAYDALANABİLİR?
Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
NE KADAR PROMOSYON ALACAĞIM?
01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
|
Brüt Maaş Tutarı
|
Ödenecek Promosyon Tutarı
|
3.500 TL altı
|
3.000 TL
|
3.500 - 7.499 TL
|
3.500 TL
|
7.500 - 9.999 TL
|
4.500 TL
|
10.000 TL ve üzeri
|
5.000 TL
Daha önce Bankamızdan promosyon ödemesi almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilerimizin iade etmesi gereken tutar, yeni ödenecek promosyon tutarından mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Emekli maaşınıza ilişkin promosyon ödemesi başvurularınızı;
Mobil* ve İnternet Şubemizde Başvurular/Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden,
0850 222 92 62 Emekli Hattı'ndan,
Tüm Halkbank Şubelerimizden
yapabilirsiniz.