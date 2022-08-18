Halkbank’tan emekli promosyonu için açıklama! 2022 Halkbank emekli promosyonu ne kadar veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması halinde çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması halinde çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Daha kapsamlı detay için Halkbank resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz...