Halkı tahrik suçundan yargılanıyordu! Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün cezası belli oldu

Sanal medya fenomeni Murat Övüç'ün başörtü takarak çektiği bir videonun sanal medyada yeniden dolaşıma girmesi üzerine olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Övüç, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Murat Övüç ile avukatı katıldı.Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Övüç hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.