AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali'nde, Alsancak Sanat Fabrikası'nda, Hülya Koçyiğit'in söyleşi programına katılırken Naci El Ali'nin Hanzala sergisini gezdi. Başkan Saygılı ardından Tarihi Alsancak Gar eski gişelerde bulunan Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları: Anadolu sergisini gezip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt içi gezilerinde kullandığı trendeki 'Atatürk Vagonu'na bindi. Festival ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Saygılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festeivali'nde, tiyatro, opera, bale, konserler, sergiler ve dijital sanat gösterileriyle şehrin sokaklarını adeta bir açık hava müzesine dönüştürüldüğüne dikkat çekerek, ''Tarihi dokusu, kadim kültürü ve çağdaş yapısıyla İzmir, sanatın ve kültürün buluşma noktası olarak öne çıkmaktadır. Kültür Yolu Festivali kapsamında yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yaparak, halkımıza sanatın her rengini sunduk'' dedi.