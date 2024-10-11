Hamak ipi boynuna dolanan Ekin hayatını kaybetti

Kızıltepeli Karaaslan ailesi yaşadığı Kocaeli'de küçük kızlarını kaybetmenin acısı ile yıkıldı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Kızıltepeli Karaaslan ailesinin 9 yaşındaki kızları Ekin Karaaslan, oyun oynadığı sırada hamak ipi boynuna dolandı. Ağır yaralanan küçük kızı gören ailesi., durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, küçük Ekin'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük Ekin'in hayatını kaybettiği belirtildi. Ekin Karaaslan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Derince'de defnedildi. Küçük Ekin'in acı ölümü ile ailesi, yakınları ve çevrede derin bir üzüntüye neden oldu.