Haberler Yaşam Haberleri Hamamboğazı Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Uşak Hamamboğazı Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 15:48 Son Güncelleme: 17.10.2023 15:48

Hamamboğazı Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Uşak Hamamboğazı Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Sağlık turizmi denildiği zaman akıllara gelen adreslerden biri olduğu için Hamamboğazı Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir bilmek isteyenler olabilir. Kaplıca alanındaki çam ormanları içinde bulunan Sarı Kız, Kara Kız ve Gazoz, birbirinden ayrı su kaynaklarıdır. Günde 12.000 kişiye hizmet verebilecek kapasitedeki Uşak Hamamboğazı Kaplıcaları suyu kaç derece ve neye iyi gelir araştırılmasında fayda vardır.

Hamamboğazı Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Uşak Hamamboğazı Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Ege'deki termal su kaynaklarından biri olan Hamamboğazı Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir diye düşünenler olabilir. Mineralli suları, eklem ağrılarına, bel ve boyun fıtığına, mide ve bağırsak sorunlarına faydalıdır. Yüksek sıcaklıktan dolayı çıkan buharın da solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Gitmeden önce, Uşak Hamamboğazı Kaplıcaları suyu kaç derece ve neye iyi gelir mutlaka öğrenilmelidir.

Hamamboğazı Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı bir köy olan Kaplangı'da bulunan Hamamboğazı Kaplıcaları, ilçe merkezinden ortalama olarak 7 kilometre mesafede yer alır. Bu kaplıcalara farklı illerden gitmek için uçak, otobüs veya özel araç tercih edilebilir. İstanbul'dan Uşak'a şahsi araçla gideceklerin, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O5, D650 ve Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 karayollarından ilerlemeleri gerekir.

Ankara'dan ulaşmak isteyenler, D300/E96 ya da Ankara-Isparta Yolu'nu kullanmalıdır. İzmir'den ise D300/E96 veya D585 yolları ile varmak mümkündür. Uşak il merkezine varıldıktan sonra ise Banaz ilçesine gidilmelidir. Burada, Kaplangı Köyü'ne giden çok sayıda minibüs ve taksi bulunur. 3 km'lik bir yol kat edildikten sonra otel ve pansiyonların olduğu kaplıca alanına varılabilir.

Uşak Hamamboğazı Kaplıcaları Suyu Kaç Derecedir?

Bu kaplıcaların huzurlu ve sakin olması, büyük ölçüde şehirden uzakta olmasına bağlıdır. Yeraltı suları açısından zengin bir bölge olan Hamamboğazı'nda, Gazoz, Kara Kız ve Sarı Kız olmak üzere üç ayrı su kaynağı bulunur. Kara Kız kaynağının suları, ortalama olarak daha sıcaktır. Sarı Kız, yüksek oranda kükürt içerir ve suyu biraz daha ılıktır. Gazoz ise kükürt ve ek olarak demir içerir. Kaplıcanın suları, ortalama 60°C sıcaklığa ve 40 lt/sn debiye sahiptir. Uşak Hamamboğazı Kaplıca sularının faydaları ise şu şekildedir:

  • Astım, bronşit, grip ve KOAH gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • Romatizmadan, fıtıktan ve eklem ağrılarından kaynaklanan ağrıları dindirir.
  • Akne, sivilce, sedef ve egzama görünümünü iyileştirir.
  • Mide rahatsızlıklarına ve sindirim sistemi problemlerine karşı etkilidir.

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Hamamboğazı Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Uşak Hamamboğazı Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
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