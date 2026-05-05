Hamarat eller bu festivalde yarışacak

Yöresel lezzetlerin yarıştığı Hatay'da düzenlenen Payas Mimoza Kadın El Emeği Festivali yarın başlıyor. Kadın emeğinin yanı sıra kültürün ve eğlencenin buluştuğu festival 10 Mayıs'a kadar sürecek. Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nin tarihi atmosferinde düzenlenecek festival, konserlerden yarışmalara, çocuk etkinliklerinden sahne gösterilerine kadar zengin programıyla her yaştan katılımcıya hitap edecek.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, festivalin yarın başlayacağını açıkladı. Saat 14.00'te protokol konuşmaları ve halk oyunları gösterileri ile açılacak festival kapsamında 7 Mayıs'ta saat 19.30'da İTSO Gönüllüler Korosu konser verecek. 8 Mayıs saat 15.00'te yemek yarışması finali, saat 19.30'da Anadolu Rock konseri gerçekleşecek. 9 Mayıs'ta saat 12.00-18.00 arası çocuk şenliği, saat 19.30'da Grup Metronom konseri, saat 21.00'de ise darbuka show gösterileri festivalde yer alacak. Festival 10 Mayıs'ta saat 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek çocuk şenliğiyle sona erecek. Belediye Başkanı Bekir Altan festivale tüm vatandaşların davetli olduğunu açıkladı.