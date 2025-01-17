Hamidiye Çocuk Yuvası hizmete açıldı! Toplam 160 çocuğa hizmet verecek

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ikinci kreş olan Hamidiye Çocuk Yuvası, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk katıldı. 4-6 yaş aralığındaki çocuklar için özel olarak tasarlanan Hamidiye Çocuk Yuvası, annelerin hayatını kolaylaştırmak için hazırlandı. İçerisinde açık ve kapalı oyun alanları, eğitim sınıfları, hobi bahçesi, mutfak ve dinlenme bölümleri yer alıyor. 20 kişilik sınıflarda sabahçı ve öğlenci gruplar halinde toplam 160 çocuğa eğitim verilecek. Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen öğretmenler ve müftülük iş birliğiyle sağlanan değerler eğitimiyle çocukların hem akademik hem de manevi gelişimleri desteklenecek. Kağıthane Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ilk kreş ise geçtiğimiz yıl Yeşilce Mahallesi'nde hizmete açılmıştı.

VALİ GÜL, "BU MEKANLAR ANNELERİN NEFES ALMASINA YARAYACAK"

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle Belediye Başkanımızı ve onunla birlikte gece gündüz çalışan ekibini tebrik ediyorum. İstanbul'da yapılabilecek birçok iş var ama Kağıthane'ye baktığımızda insan olarak, vatandaşlar olarak özellikle ailenin güçlenmesine yarayan önemli işler yapıyor. Emeklilerimizin, annelerimizin ve dedelerimizin burada yapabileceği etkinlikler olacak. Aynı zamanda da çocuklarımızın iyi yetişeceği ve iyi vakit geçireceği mekanlar olacak. Bu hem annelerimizin nefes almasını sağlayacak hem de çalışan annelerimiz için çok önemli bir fırsat olacak" dedi.

ÖZTEKİN, "4 DERSLİKLİ OYUN ALANI VE MUTFAĞIYLA ÇOK ÖZEL BİR YUVAMIZ"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, "Çocuk yuvamızın açılışına hoşgeldiniz. 4-6 yaş arası çocuklarımız buradan yararlanacaklar. 4 derslikli, oyun alanı ve mutfağı ile çok özel bir çocuk yuvamız faaliyete geçmiş olacak" diye konuştu.