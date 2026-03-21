Hamile anne ve 5 çocuğu yanarak öldü

Antalya'da, çalıştıkları seranın yanındaki konteynırda kalan Suriyeli aile, önceki akşam dışarıda mangal yapıp nargile içtikten sonra yattı. Ancak söndürülmeyen mangaldan çıkan yangında konteynırda bulunan ve 7 aylık hamile olan 27 yaşındaki anne ile yaşları 4 ile 9 arasında değişen 5 çocuğu öldü. Çocukların babası, dedesi, 2 yaşındaki kardeşleri ve işletme sahibi de yaralandı. Yaralılardan biri entübe edildi. Yangının sıçradığı diğer 2 konteynırdakiler ise son anda kurtuldu. Kepez ilçesinde, çalıştıkları seraların yanındaki konteynırlarda kalan ailelerden Ahmed ailesi, önceki akşam konteynırın önünde mangal yakıp nargile içtikten sonra yattı. İddiaya göre 02.00 sıralarında söndürülmeden bırakılan mangaldan çıkan yangın konteynırı sardı. Konteynırdan çıkamayan Suriye uyruklu 7 aylık hamile Leyle Elali (27) ile çocukları Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ile Mahmud Ahmed (4) yanarak öldü. Eşi Şevvah Ahmed (29), kayınpederi Mahmud Ahmed (53), en küçük çocuğu Ahmed Ahmed (2) ile söndürmeye yardım ederken dumandan etkilenen Türk vatandaşı işletme sahibi Rahman Genç (51) ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir kişinin entübe edildiği bildirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Bitişikteki 2 konteynıra daha sıçrayan yangın ise gülükle söndürülürken, bu konteynırlarda kalanlar yara almadan kurtuldu. Konteynerlerin yanındaki bir hafif ticari aracın da yandığı görüldü. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Görgü tanıkları da gece yangının çıktığı konteynırın dışında mangal yakıldığını ve nargile içildiğini söyledi. Kundaklama ihtimalini de değerlendiren jandarma, olay yerinde köpeklerle inceleme yaptı. Yanan konteynırın çevresinde çocuklara ait oyuncak ve ayakkabılar ile anneye ait bazı eşyaların alevlerin etkisiyle eridiği, bazı yiyeceklerin de küle döndüğü görüldü.