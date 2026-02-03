Kıskançlık krizi kanlı bitti! Hamile eşine dehşeti yaşattı: Bacaklarından vurdu

Polis ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, saat 12.00 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Abdullah A. ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Abdullah A., tabancayla eşini 2 bacağının diz kapaklarının altından vurup kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice A. sedyeyle evden çıkarılırken annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hatice A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice A.'nın ve bebeğinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
OTOMOBİLLE KAÇTI
Abdullah A.'nın, saldırının ardından apartmandan hızla çıkarak bindiği ve kaçtığı belirlendi. Şüphelinin binadan çıkış anı ve kaçışı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Abdullah A.'nın elinde plastik eldiven olduğu görüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.