Hamile hemşirenin darp edildiği iddia edilen davada tanık dinlendi!

Olay 16 Ocak tarihinde Başakşehir'de bir hastanede meydana geldi. Tutuklu sanık Rıdvan K.'nın bebeğinin tedavisi nedeniyle kan vermek için hastanede bulunan hasta yakınları ve hemşire Gülhan D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Hüseyin K.'nın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından, sanıklar Nurcan K., Rıdvan K. ve Aycan K.nın ise 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Aycan K. Rıdvan K. ve Hüseyin K. katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen tıbbi sekreter Beytullah Y., "Sanıkları tanımıyorum. Ben kan alma yerinde nöbet tutuyordum. Kan alma yerinde Gülhan hemşire ve ben vardım. Gülhan hemşire tanık Hamza'nın kanını alıyordu. Trombosit işlemi sırasında kan alan hemşirenin işlem bitene kadar başında beklemesi gerekiyor. Olay günü trombosit cihazında sorun olduğu için beklemesi gerekiyordu. Hastalardan biri kalkmak için Gülhan hemşireden yardım istedi. Gülhan hemşire başka bir hastayla ilgilendiğini ve böyle bir görevi olmadığını söyledi. Hasta bu şekilde söylenerek odanın dışına çıktı. Odanın dışında bir kadın, 'Kan veren hastayı kim sinirlendirdi' diyerek şahsı işinden attıracağını söyledi. Bir süre sonra kan veren hasta bayıldı. Müdahale etmeye gittik. Daha sonra Doktor Nisa geldi. 5 dakika bekledikten sonra içeri odaya aldık. Şuan huzurda bulunan Aycan'ın elinde poşet vardı. Diğer kadında da poşet vardı. Aycan K., Gülhan hemşireye hitaben 'Adını ver seni işten attıracağım' dedi. Sanık Aycan elindeki ayranı açarak müştekiye fırlattı. Ben engel olmaya çalıştım. Daha sonrasında Aycan saldırmadı. Diğer kadın şahıs saldırdı. Ancak nasıl saldırdığını görmedim. Sonra Rıdvan'ın müştekiye yumruk attığını gördüm. Hüseyin müştekiye terbiyesiz dedi. Bu sırada hemşire yere düştü. Dilek hemşire 'Hamile vurmayın' dedi. Yere düştükten sonra bir iki kişinin vurduğunu gördüm ama kim olduklarını görmedim. Benim bilgin bundan ibarettir" şeklinde beyanda bulundu.

"KENDİ EŞİMDE HAMİLE, BİR KADINA NASIL TEKME ATABİLİRİM"

Sanık Rıdvan K. ise savunmasında "Benim kendi eşimde hamile, bir kadına nasıl tekme atabilirim? Ben tekme tokat saldırdıysam neden çocuk düşmedi" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme müşteki Gülhan D.'nin hamileliği ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.