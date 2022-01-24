Hamile hemşireye saldırmışlardı: İstenen ceza belli oldu!

Olay 16 Ocak günü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşandı. İddialara göre, 2 aylık hamile hemşire Gülhan D., kan alma biriminde çalıştığı sırada tedavisini tamamladığı Gülcan A.'nın yakınları tarafından saldırıya uğradı. Hemşire, saldırganlar Aycan K., Nurcan K., Rıdvan K. ve Hüseyin K. hakkında şikâyetçi olunca saldırganlar gözaltına alındı. Aycan K.'nin hemşireye "Seni işinden edeceğim" diyerek bağırdığı, Hüseyin K.'nin küfrettiği, Nurcan K.'nin ise saldırarak başörtüsünü çıkardığı ve saçlarını çektiği belirtildi. Rıdvan K.'nin koşarak kendisine uçan tekme attığını söyleyen hemşire Gülhan D., "Odada bulunanlar 'Yapmayın, kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" diye ifade verdi. Olayla ilgili savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede hasta Gülcan A.'nın müşteki hemşireye "Ben kalkabilir miyim?" dediği aktarılarak hemşirenin "Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz" demesi üzerine hasta Gülcan A.'nın "Aman siz kaldırmayın sakın" dediği ifade edildi. İddianamede hastanın uyarılara rağmen kalktığı ve bayıldığı ve hasta yakınlarının hemşireye tepki göstererek hakaret ettiği anlatıldı.

SAÇINI ÇEKİP, BAŞÖRTÜSÜNÜ AÇMIŞ

Hazırlanan İddianameye göre hasta yakını olan Nurcan K. hemşirenin başından tuttu ve saçını çekip sağa sola savurdu, başörtüsünü açtı. müştekinin saldırıdan kurtulmaya çalıştığı sırada şüpheli Rıdvan'ın gelerek dizini müştekinin yüzüne vurduğu ve hemşirenin bu hamle ile yere düştüğü aktarıldı.

KENDİNİ ODAYA KİTLEYEREK KURTULMUŞ



Daha sonra ise iddialara göre bütün şüpheliler hemşireye saldırdı. İddianamede çevredekilerin "Yapmayın kadın hamile" telkinlerine rağmen şüphelilerin eylemlerine devam ettiği ve hamile hemşirenin karnına tekme atıldığı anlatıldı. Hemşire ise saldırıdan kurtulmak için kendini odaya kilitledi.

5 YILA KADAR HAPİS CEZAS İSTENDİ

İddianamede şüpheli Hüseyin K.'nın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından, şüpheliler Nurcan K., Rıdvan K. ve Aycan K.nın ise 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.