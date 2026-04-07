Hamile kadın okula sığındı

Sakarya'da eşinin darp ettiği 4 aylık hamile kadın, kaçarak sığındığı okulun bahçesinde vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Gözaltına alınan saldırgan koca, eşinin şikâyetçi olmamasının ardından serbest bırakıldı. Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hamile bir kadın sokak ortasında eşi tarafından darp edildi. Can havliyle kaçan kadın, Atatürk İlköğretim Okulu'nun bahçesine sığınarak çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşlar, hızla müdahale ederek saldırgan eşi olay yerinden uzaklaştırdı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hamile kadın sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Cani koca ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.