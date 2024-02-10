Hatay’da acı olay: Hamile kadın ve çocukları ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre haber alınamayınca aile yakınları tarafından kayıp ihbarı verilen 7 aylık hamile Selma Abacı, çocukları 3 yaşındaki Kerim ile 2 yaşındaki Azat'ı bulmak için İskenderun İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler de harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin gece gündüz yaptıkları çalışmalar neticesinde kayıp olan kadın ile çocuklarının cinayete kurban gittiği tespit edildi. Ekipler 7 aylık hamile Selma Abacı, çocukları 3 yaşındaki Kerim Abacı ile 2 yaşındaki Azat Abacı'yı Bekbele Bitişik yaylasında bir kanaletin içerine gizlenmiş halde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra alınan cesetler Antakya Adli Tıp kurumuna otopsi için gönderildi.

Olayla ilgili eski köy koruyucusu T. K. cinayet zanlısı olarak Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının cinayeti pompalı tüfekle işlediği, daha sonra yayladaki su kanaletinin içerisine gizlediği belirlendi. 7 aylık hamile Selma Abacı ve çocuklarının katil zanlısı T. K.'nin köy koruyucusu olduğu ancak 2 yıl önce görevden atıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgulanıyor. Haberi duyan aile yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.