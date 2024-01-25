Normal şartlarda ortalama olarak ayda bir ciğer tüketimi sağlamak, vücudun ihtiyacı olan ve alınması gereken protein miktarını kolaylıkla karşılar. Bunun yanı sıra ciğer; A vitamini açısından yüksek besin değerine sahip bir yiyecek olarak da bilinir. Hamilelik döneminde dikkat edilmesi gerektiğinden ciğer yemek isteyenler kararsız kalabilir. Bu nedenle hamilelikte ciğer yenir mi, hamilelerin ciğer yemesi sakıncalı mı, kaçıncı aydan sonra tüketilir gibi soruların yanıtı oldukça önemlidir.

Hamilelikte Ciğer Yenir Mi?

Ciğer, besin değeri yüksek bir yiyecektir. Bu nedenle pek çok ülkede de sevilerek tüketilir. Özellikle sığır, tavuk ve kuzu ciğeri pek çok kültürün mutfağında kendine yer edinir. Lezzetli olmasının yanı sıra protein, vitamin ve mineral içeriği de yüksek olarak bilinir. Yine de söz konusu hamilelik olduğunda, ciğere şüpheyle yaklaşılabilir. Ciğer hamilelik döneminde tüketilebilir fakat dikkatli olunması ve özellikle ilk aylarda alınmaması gerekir.

Bunun temel sebebi, ciğerin yüksek oranda A vitamini içermesidir. A vitamini besinlerde; A vitamini (retinol) ve provitamin A (karotenoidler) olarak biçimde 2 tipte bulunur. Oluşturulmuş A vitamini, en çok ciğerde bulunur. Bununla birlikte süt ve yumurta gibi diğer hayvansal kaynaklı besinlerde yer alır. Provitamin A karoteninoidleri ise yalnızca sebze ve meyve gibi bitkisel kaynaklı yiyeceklerde bulunur.

Anne adaylarının, bitkisel içerikli yiyeceklerden alacağı A vitamininde herhangi bir sınırlama yoktur. Söz konusu ciğere geldiğinde ise oluşturulmuş A vitamini konusunda dikkatli olmak gerekir. Geçmişten günümüze yapılan çalışmalar doğrultusunda, retinol içeriği yüksek olan yiyeceklerin özellikle ilk aylarda tüketilmesinin bebekte doğum kusurlarına yol açabileceğini ortaya koyulmuştur.

Hamilelerin Ciğer Yemesi Sakıncalı Mı, Kaçıncı Aydan Sonra Tüketilir?

Ciğer içerisinde retinol bulunur. Üstelik retinol içeriği en yüksek besinlerden biri olarak da bilinir. Bu nedenle dikkatli tüketilmesi gerekir. Kadın doğum uzmanları tarafından, bebeğin organ gelişimin devam ettiği ilk 3 ayda ciğer tüketilmemesi önerilir. Hamileliğin diğer aylarında ise sık sık olmamak şartı ile ciğer tüketilmesinde sakınca görülmez.