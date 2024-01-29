Hamilelikte Nar Yenir Mi? Hamilelikte Nar Yemek Zararlı Mı?

Nar, A, C ve E vitaminleri sayesinde hücre hasarını minimuma indirir ve yaşlanmaya karşı korur. Antioksidan içerdiği için kansere karşı koymakta ve bağışıklık sistemini güçlendirmekte etkilidir. Ancak aşırı tüketildiğinde alerjik reaksiyonlara, midede asit artışına ve ishale neden olabilir. Bundan dolayı, hamileler için zararlı olup olmadığını merak edenlerin hamilelikte nar yenir mi veya yemek zararlı mı sorularına yanıt araması gerekir.

Hamilelikte Nar Yenir Mi?

Anne ve bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebileceği için hamilelikte tüketilmemesi gereken bazı gıdalar bulunur. Bunlar arasında, pastörize olmayan süt ve süt ürünleri, az pişmiş yumurta, çiğ et (balık, tavuk veya kırmızı et), kabuklu deniz ürünleri, karaciğer (vb. sakatatlar), kafein ve alkol içeren içecekler, konserve gıdalar ile yeterince pişirilmemiş sebzeler bulunur. Gebeliğin sağlıklı bir şekilde geçmesi için beslenmeye son derece dikkat edilmesi gerekir.

Bunun için vitamin ve mineral oranı yüksek olan besinler tercih edilmelidir. Sebze ve meyveler bu açıdan faydalıdır ve tüketirken iyi yıkanmaları tavsiye edilir. Nar da bunlardan biridir ve hamileler tarafından yenilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak aşırıya kaçmadan ölçülü bir şekilde tüketmekte fayda vardır. Çünkü içindeki şeker oranı nedeniyle gebelik şekerini yükseltebilir. Ek olarak, mide ülseri ve reflü sorunlarının kötüleşmesine yol açabilir, ishal yapabilir, ödem, solunum problemleri, kaşıntı veya cilt döküntüsüne sebep olabilir.

Hamilelik Döneminde Hangi Meyveler Yenmeli?

Gebelikte doğru beslenme, hem anne adayı hem de bebeği için hayati öneme sahiptir. Yeterli oranda sıvı tüketimi için bol su içilmeli ve ağırlıklı olarak sebze-meyve ile beslenilmelidir. Hamilelikte özellikle şu vitamin ve minerallerin yeterli oranda alınması gerekir.

Bunlar; folik asit, A, C, D vitamini, demir, kalsiyum, çinko, iyot ile Omega 3 ve 6'dır. Bu vitamin ve minerallerin eksikliği ise bebekte zeka ve büyüme geriliği ile annede guatra ve hatta düşük yapmaya neden olabilir. Bunun için gebelik döneminde, aşağıdaki meyvelerin ölçülü bir şekilde ve gün içinde tüketilmesinde fayda vardır. Çünkü gece geç saatlerde tüketilen meyveler şeker seviyesini yükseltebileceği için zararlıdır.